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Ограничения на полеты в Европу: southwind ищет пути через суд

Туроператор Pegas отменил рейсы на Крит

1:11
Туризм

Туроператор Pegas объявил о отмене плановых рейсов из Антальи в Ираклион на острове Крит, запланированных на период с 27 мая по 3 октября. Рейсы планировались совершаться из нескольких городов России с пересадкой в Анталье, с участием авиакомпании Southwind.

Туроператор Pegas отменил рейсы на Крит
Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В связи с отменой была предложена альтернатива в виде отдыха в Турции, с возможностью изменения уже совершенных бронирований, пересмотра стоимости тура с учетом отсутствия необходимости в греческой визе или возврата средств без учета издержек туроператора.

Ограничения на полеты авиакомпании Southwind в страны Европы начались в конце марта, когда Финляндия закрыла свое воздушное пространство для данного перевозчика, ссылаясь на его связи с Россией. После этого решения Финляндии подобные шаги последовали со стороны Польши и Германии. Несмотря на сообщения в СМИ о запрете Евросоюза на полеты Southwind в страны ЕС, РБК, ссылаясь на ответ Еврокомиссии, отмечает отсутствие официальных санкций против авиакомпании. Southwind намерена обратиться в суд с целью добиться возобновления полетов в европейские страны.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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