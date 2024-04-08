Чёрный список туристических рисков: 66 стран, о которых предупреждает Британия

Россия вошла в британский "черный список" стран, опасных для туристов

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Список стран, выпущенный Британским Министерством иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO), предупреждает о 66 странах, включая Россию и Белоруссию, где рекомендуется быть осторожным при поездках. Несмотря на включение в этот список стран, таких как:

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Россия

Белоруссия

Афганистан

Буркина-Фасо

Центрально-Африканская Республика

Чад

Гаити

Иран

Израиль

Ливия

Нигер

Северная Корея

Палестинские территории

Сомали

Южный Судан

Судан

Сирия

Украина

Венесуэла

Йемен

Список также включает такие страны, как Грузия, Армения, Азербайджан и Узбекистан, которые привлекают российских туристов. Однако, несмотря на это, важно учитывать рекомендации безопасности и здоровья, представленные в "чёрном списке", перед планированием поездки в эти или другие страны.