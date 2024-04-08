Чёрный список туристических рисков: 66 стран, о которых предупреждает Британия

Список стран, выпущенный Британским Министерством иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO), предупреждает о 66 странах, включая Россию и Белоруссию, где рекомендуется быть осторожным при поездках. Несмотря на включение в этот список стран, таких как:
Список также включает такие страны, как Грузия, Армения, Азербайджан и Узбекистан, которые привлекают российских туристов. Однако, несмотря на это, важно учитывать рекомендации безопасности и здоровья, представленные в "чёрном списке", перед планированием поездки в эти или другие страны.
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