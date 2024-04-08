Вкус и культура: подробности завтраков в Венесуэле от популярного тревел-блогера

Турист из России поведал об особенностях завтраков в отелях Венесуэлы

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский блогер, специализирующийся на путешествиях, описал свой опыт пребывания в Венесуэле, особенностях завтраков, предлагаемых в местных отелях. Он поделился своими впечатлениями на странице своего блога "TravelManiac" на платформе "Дзен".

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По мнению автора, кто бы хотел путешествовать по этой стране, стоит забыть о шведском столе на завтраке. Ни в четырех-, ни в пятизвездочных отелях Каракаса такого не встретишь. Вместо этого, завтраки готовятся по заказу, который принимает официант, предлагая выбор из нескольких вариантов.

Путешественник отметил, что в Венесуэле есть определенные продукты, которые почти всегда присутствуют на завтраке. Например, арепа — небольшие круглые лепешки из кукурузной муки, подаются горячими прямо с плиты. Их разрезают пополам и добавляют туда все, что есть в наличии: омлет, яичницу, фарш и прочее.

Еще одним практически обязательным блюдом на завтраке является караота — темная фасоль без соуса. Ее также кладут на арепу. По словам блогера, даже если на столе есть сыр, колбаса, мясная нарезка, венесуэлец предпочтет уложить их в разрезанную арепу, а не есть отдельно.