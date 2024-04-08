"Победа" представляет новинку: предзаказ питания и развлечений в полете

"Победа" впервые внедряет услугу питания в самолетах

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Генеральный директор авиакомпании "Победа", Дмитрий Тыщук, объявил журналистам о намерении ввести новый сервис по предоставлению закусок и напитков для пассажиров во время полета. Ранее "Победа", как лоукост-перевозчик, не предоставляла питание на своих рейсах за всё время своего существования с 2014 года.

Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Предыдущий генеральный директор компании, Андрей Калмыков, ранее отмечал, что организация питания не является прибыльной для авиакомпании из-за дополнительных расходов.

В летнем сезоне 2023 года "Победа" запустила сервис под названием "Еда на гейт", позволяющий пассажирам заказывать еду на официальном сайте при бронировании билетов или во время онлайн-регистрации. Этот сервис успешно функционирует на внутренних рейсах из московских аэропортов "Внуково" и "Шереметьево", и пользуются им пассажиры.

В будущем планы авиакомпании также включают предварительный заказ питания на борту и продажу питания во время полета. Кроме того, планируется внедрить систему развлечений, доступную для пассажиров через их собственные устройства. По словам Дмитрия Тыщука, на борту будут предложены наборы закусок, не содержащие горячих блюд, чтобы снизить вес и упростить уборку салона.

Напомним, что авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", базируется в московских аэропортах и имеет парк из 42 самолетов Boeing 737-800 эконом-класса.