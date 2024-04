Аналог шенгенской визы: юго-восточная азия планирует запустить совместную визовую программу

Шестеро стран из Юго-Восточной Азии выражают намерение создать совместную визовую программу, согласно информации от Bloomberg. Инициативу предложил и руководит ею Таиланд.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository