Аналог шенгенской визы: юго-восточная азия планирует запустить совместную визовую программу

Bloomberg: таиланд создаст аналог шенгенской визы в Юго-Восточной Азии

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шестеро стран из Юго-Восточной Азии выражают намерение создать совместную визовую программу, согласно информации от Bloomberg. Инициативу предложил и руководит ею Таиланд.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма и Вьетнам рассматривают возможность стать партнёрами в этой программе. В прошлом году эти страны вместе приняли около 70 миллионов туристов, с Таиландом и Малайзией, которые привлекли больше половины этого числа и заработали около 48 миллиардов долларов от туризма.

Хотя идея "юго-азиатского Шенгена" обсуждается с начала 2000-х годов, сейчас страны достигли определённого прогресса в направлении соглашения. Они видят это как способ защитить свои экономики от неблагоприятных факторов, таких как медленный экспорт и низкий мировой спрос.

Бывший президент Ассоциации отелей Таиланда, Мариса Сукосол, подчеркнула, что такая визовая программа может стимулировать тех туристов, которые колеблются по поводу дальних поездок. Для этого предлагается продлить срок действия визы до 90 дней вместо обычных 30.