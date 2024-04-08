Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спектакль "Тётка Чарлея" покажут в Театре на Трубной
Марцинкевич: энергоблоки некоторых АЭС могут отключить после атаки ВС РФ
Bloomberg: таиланд создаст аналог шенгенской визы в Юго-Восточной Азии
Министр здравоохранения Великобритании Аткинс заявила о важности нежного воспитания детей
Диетолог Соломатина перечиислила болезни, которые возникают от избытка витамина C
Психолог Макаренко рассказала, как избавиться от страхов и стать уверенным в себе человеком
Евгения Гуцул: Молдавия может ввести войска и упразднить автономию Гагаузии
В Киеве заверили о невозможности блэкаута на Украине
Почему туя становится жёлтой?
Искусственный интеллект для авиапассажиров: инновационное решение для быстрой и точной информации о вашем перелете

ИИ-ассистент, который отвечает на вопросы о полётах, был создан в России

1:29
Туризм

В России был разработан искусственный интеллект, предназначенный для помощи пассажирам в аэропортах. Этот ИИ способен предоставить информацию о времени прибытия рейсов, направить на посадку и ответить на другие вопросы, связанные с авиаперевозками.

ИИ-ассистент, который отвечает на вопросы о полётах, был создан в России
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

МегаФон создал голосового помощника для авиакомпании NordStar, который помогает пассажирам отслеживать расписание вылетов и прилетов. Эта инновация сократила время ожидания ответа в контактном центре и улучшила обслуживание клиентов.

Изменчивые погодные условия в северных регионах, где действует авиакомпания NordStar, часто приводят к увеличению количества обращений в контактный центр. Для оптимизации работы центра и ускорения обработки запросов компания решила внедрить голосового помощника, разработанного совместно с МегаФоном. Этот виртуальный консультант был обучен на основе анализа тысяч звонков от пассажиров для того, чтобы предоставлять информацию и решать их проблемы.

Голосовой помощник уже помогает пассажирам получать информацию о рейсах и изменениях в расписании. Его голос создан профессиональными актерами, чтобы общение с роботом было максимально комфортным для клиентов. Помощник обрабатывает большинство звонков и, при необходимости, передает разговор на реального сотрудника контактного центра. Кроме того, эксперты постоянно следят за его работой и обучают его для повышения эффективности обслуживания клиентов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Как победить монилиоз на яблонях
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
В Часове Яре морпехи ВС РФ захватывают опорники, в город брошены остатки "Азова"* Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Психолог Макаренко рассказала, как избавиться от страхов и стать уверенным в себе человеком
ИИ-ассистент, который отвечает на вопросы о полётах, был создан в России
Евгения Гуцул: Молдавия может ввести войска и упразднить автономию Гагаузии
В Киеве заверили о невозможности блэкаута на Украине
Почему туя становится жёлтой?
Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Эксперт Щербаченко: изменения курса доллара США не ожидается
Banki.ru: страховая не оплатит повреждение покрышек по каско
Как миллионы спонсируют свою смерть? Нарколог Шуров про электронные сигареты
Слащева сменила российское спортивное гражданство на бельгийское
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников