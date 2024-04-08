Искусственный интеллект для авиапассажиров: инновационное решение для быстрой и точной информации о вашем перелете

ИИ-ассистент, который отвечает на вопросы о полётах, был создан в России

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России был разработан искусственный интеллект, предназначенный для помощи пассажирам в аэропортах. Этот ИИ способен предоставить информацию о времени прибытия рейсов, направить на посадку и ответить на другие вопросы, связанные с авиаперевозками.

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МегаФон создал голосового помощника для авиакомпании NordStar, который помогает пассажирам отслеживать расписание вылетов и прилетов. Эта инновация сократила время ожидания ответа в контактном центре и улучшила обслуживание клиентов.

Изменчивые погодные условия в северных регионах, где действует авиакомпания NordStar, часто приводят к увеличению количества обращений в контактный центр. Для оптимизации работы центра и ускорения обработки запросов компания решила внедрить голосового помощника, разработанного совместно с МегаФоном. Этот виртуальный консультант был обучен на основе анализа тысяч звонков от пассажиров для того, чтобы предоставлять информацию и решать их проблемы.

Голосовой помощник уже помогает пассажирам получать информацию о рейсах и изменениях в расписании. Его голос создан профессиональными актерами, чтобы общение с роботом было максимально комфортным для клиентов. Помощник обрабатывает большинство звонков и, при необходимости, передает разговор на реального сотрудника контактного центра. Кроме того, эксперты постоянно следят за его работой и обучают его для повышения эффективности обслуживания клиентов.