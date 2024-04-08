"Персонал стал более недоброжелательным": российские туристы шокированы тем, как изменились курорты Турции

Туристы постоянно жалуются на падение уровня обслуживания в Турции

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция, долгое время привлекавшая российских туристов своими живописными курортами и гостеприимством, недавно столкнулась с резким спадом посещаемости со стороны отдыхающих из России.

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Бывшие постоянные гости страны выражают разочарование по поводу ухудшения обслуживания на турецких курортах, отмечая, что персонал стал менее дружелюбным и внимательным к посетителям. Этот негативный тренд привел к исторически низкому потоку российских туристов на пляжах Турции за последние десять лет.

В то время как летний сезон обычно сопровождается значительным увеличением посещаемости и доходов для местных предприятий в туристическом секторе, в прошлом году ситуация выглядела неутешительно. Отели, рестораны и магазины испытывали серьезные трудности из-за снижения потока посетителей.

Одна из россиянок даже решила открыть собственный ресторан в Турции в попытке использовать популярность курортов для развития бизнеса. Однако несмотря на вложенные 1,5 миллиона рублей, она так и не смогла достичь желаемой прибыли из-за общего спада туристической активности.

После переизбрания Реджепа Эрдогана на пост президента турецкие власти рассчитывали на увеличение туристического потока из России, но реальность оказалась иной.

Увеличение авиарейсов между странами не спасло ситуацию, и, напротив, пришлось сократить количество рейсов из-за отсутствия спроса.

Будем с интересом следить за новым туристическим сезоном. Делитесь вашими историями в комментариях!