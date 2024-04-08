"У нас так не принято": немецкие туристы приехали в Россию и были шокированы

Немецкие туристы возмутились четырьмя вещами в России

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Группа немецких туристов приехала в Россию в поисках новых впечатлений, однако столкнулась с неожиданными ситуациями, которые вызвали у них шок и недоумение.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В первую очередь, они были поражены тем, что курение в общественных местах в России допустимо, в то время как в их родной стране такая практика была запрещена ещё в 2007 году.

Также туристы отметили недостаточное знание английского языка у местных жителей, что затруднило процесс общения и получения необходимой информации.

Вопросы сервиса также оказались для них неудовлетворительными, поскольку уровень обслуживания в России отличался от того, к которому они привыкли в Германии.

Наконец, немецкие женщины были в шоке от того, что местные мужчины пытались знакомиться с ними на улице, что они воспринимали как неприемлемое поведение.

В целом, поездка в Россию стала для немецких туристов настоящим культурным вызовом, однако это не помешало им насладиться своим пребыванием здесь.