Самый большой старинный замок на планете: туры по Европе к древним замкам

Известен самый большой старинный замок на планете

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Европе множество древних замков, которые когда-то служили пристанищем для королей и аристократов, продолжают удивлять своим величием и великолепием. Именно поэтому туры по Европе, направленные на изучение истории, пользуются огромной популярностью среди множества энтузиастов.

Фото: www.flickr.com by Майк Макби is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Среди многочисленных замков есть те, которые внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые величественные из них. Один из таких замков — Виндзорский, который и по сегодняшний день служит резиденцией британского монарха. Площадь замка превышает 50 тысяч квадратных метров. Несмотря на тысячелетнюю историю и множество реконструкций, Виндзорский замок остается символом величия и роскоши.

Виндзорский замок является домом для самой королевы Елизаветы II, однако он также открыт для посещения обычными людьми. Единственное требование — соблюдение определенных правил во время экскурсии.