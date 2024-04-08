Красное море: идеальное место для пляжного отдыха и релаксации под теплыми лучами солнца

Море представляет собой наиболее популярное место для отдыха: отдыхающие наслаждаются купанием в соленой воде, загорают под палящим солнцем и запасаются энергией на будущий год.
Однако не все моря одинаково привлекательны: существуют как холодные, так и теплые варианты.
Какое же море считается наиболее привлекательным для любителей пляжного отдыха?
Оказывается, самым теплым морем в мире является Красное море.
Известно, что в него не впадают реки, что способствует поддержанию стабильной температуры.
Отдохнуть на берегу Красного моря могут туристы, посещающие Египет, Судан, Саудовскую Аравию, Йемен, Израиль, Иорданию, Эритрею и Джибути.
Каждая из этих стран дает свое уникальное название морю. Например, египтяне называют его "Зеленым простором", а израильтяне — "Тростниковым".
Курорты сохраняют свою привлекательность даже в зимний период, так как температура воды остается выше 20 градусов.
Красное море подвержено сильному испарению, но Индийский океан приносит новые потоки воды, чтобы помочь его поддерживать.
Кстати, в древние времена мореплаватели относились к этому морю с некоторой неприязнью из-за его непредсказуемого характера.
Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.