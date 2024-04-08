Красное море: идеальное место для пляжного отдыха и релаксации под теплыми лучами солнца

Самое теплое море в мире — красное

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Море представляет собой наиболее популярное место для отдыха: отдыхающие наслаждаются купанием в соленой воде, загорают под палящим солнцем и запасаются энергией на будущий год.

Фото: www.flickr.com by максим Рейналь из Франции is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако не все моря одинаково привлекательны: существуют как холодные, так и теплые варианты.

Какое же море считается наиболее привлекательным для любителей пляжного отдыха?

Оказывается, самым теплым морем в мире является Красное море.

Известно, что в него не впадают реки, что способствует поддержанию стабильной температуры.

Отдохнуть на берегу Красного моря могут туристы, посещающие Египет, Судан, Саудовскую Аравию, Йемен, Израиль, Иорданию, Эритрею и Джибути.

Каждая из этих стран дает свое уникальное название морю. Например, египтяне называют его "Зеленым простором", а израильтяне — "Тростниковым".

Курорты сохраняют свою привлекательность даже в зимний период, так как температура воды остается выше 20 градусов.

Красное море подвержено сильному испарению, но Индийский океан приносит новые потоки воды, чтобы помочь его поддерживать.

Кстати, в древние времена мореплаватели относились к этому морю с некоторой неприязнью из-за его непредсказуемого характера.