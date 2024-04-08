Тайны заброшенного города Боди и загадки острова Пасхи

Топ-5 самых загадочных мест на планете

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотя наука продвинулась далеко вперед, многие уголки нашей планеты по-прежнему остаются неисследованными.

Фото: Flickr: Kong by a l l y is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эта загадочность привлекает туристов со всего мира, которые мечтают самостоятельно раскрыть эти тайны.

Вот некоторые из самых загадочных мест на Земле:

Остров Пасхи

Знаменитые статуи, которые являются символом этого острова в Тихом океане, до сих пор влекут людей своей загадочностью. Ученые до сих пор не могут определить, как они были созданы и с какой целью были установлены. Существует множество гипотез, но ни одна из них не получила научного подтверждения. Геоглифы в Перу

Многие слышали о странных изображениях, вырезанных в пустыне Наска. Их сложно распознать с земли, но с воздуха они раскрываются во всей красе. Как древние жители смогли создать такие сложные фигуры, видимые только с воздуха, остается загадкой. Заброшенный город Боди

Этот город в Северной Америке был центром золотой лихорадки. Однако он был покинут по неизвестным причинам. Считается, что всё, что было взято или куплено в этом городе, приносит несчастье. Мачу-Пикчу

Это священное место инков до сих пор волнует умы историков и археологов. Почему местные жители покинули эту святыню и куда они исчезли, остается загадкой. Рынок ведьм в Мексике

Мексика, хотя и прекрасна и интересна, также известна своей опасностью. На рынке для колдунов продаются редкие ингредиенты, а колдуны обещают избавить клиентов от проклятий.

10 Загадочных Мест Планеты, Чью Тайну Ученые До Сих Пор Не Разгадали