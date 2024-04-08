Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Ведомости": страховые компании компенсируют кредиты для пострадавших в "Крокусе"
Что не стоит сажать рядом с луком?
Осужденная за взятничество госслужащая собирается отправиться на СВО
Женщине, страдающей депрессией, аутизмом и пограничным расстройством личности, в Нидерландах разрешили эвтаназию
Косметолог рассказал, что будет с лицом, если вколоть некачественные филлеры
Ксения Собчак отреагировала на апокалиптическое предсказание Илона Маска
Вегетарианский суп-пюре из чечевицы понравится всем
Кинологи назвали самые затратные породы собак
IT-эксперт раскрыл срок хранения переписки в мессенджерах
Тайны заброшенного города Боди и загадки острова Пасхи

Топ-5 самых загадочных мест на планете

1:32
Туризм

Хотя наука продвинулась далеко вперед, многие уголки нашей планеты по-прежнему остаются неисследованными.

Топ-5 самых загадочных мест на планете
Фото: Flickr: Kong by a l l y is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эта загадочность привлекает туристов со всего мира, которые мечтают самостоятельно раскрыть эти тайны.

Вот некоторые из самых загадочных мест на Земле:

  1. Остров Пасхи
    Знаменитые статуи, которые являются символом этого острова в Тихом океане, до сих пор влекут людей своей загадочностью. Ученые до сих пор не могут определить, как они были созданы и с какой целью были установлены. Существует множество гипотез, но ни одна из них не получила научного подтверждения.

  2. Геоглифы в Перу
    Многие слышали о странных изображениях, вырезанных в пустыне Наска. Их сложно распознать с земли, но с воздуха они раскрываются во всей красе. Как древние жители смогли создать такие сложные фигуры, видимые только с воздуха, остается загадкой.

  3. Заброшенный город Боди
    Этот город в Северной Америке был центром золотой лихорадки. Однако он был покинут по неизвестным причинам. Считается, что всё, что было взято или куплено в этом городе, приносит несчастье.

  4. Мачу-Пикчу
    Это священное место инков до сих пор волнует умы историков и археологов. Почему местные жители покинули эту святыню и куда они исчезли, остается загадкой.

  5. Рынок ведьм в Мексике
    Мексика, хотя и прекрасна и интересна, также известна своей опасностью. На рынке для колдунов продаются редкие ингредиенты, а колдуны обещают избавить клиентов от проклятий.
10 Загадочных Мест Планеты, Чью Тайну Ученые До Сих Пор Не Разгадали
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Последние материалы
IT-эксперт раскрыл срок хранения переписки в мессенджерах
Важные документы для водителя: что должно быть всегда при вас за рулем
Глафира Тарханова получила роль в "Обоюдном согласии" после того, как расплакалась на глазах у Валерии Гай Германики
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Понедельник
"Известия": в России хотят ввести электронные квитанции за услуги ЖКХ
Минстрой РФ: ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье перевалил за 21 миллиард рублей
Вода с лимоном и имбирём: незаменимый напиток для похудения и поддержки иммунитета
У россиян всё ещё есть возможность отдохнуть за рубежом без оформления визы
Врач Варфоломеев: для сердца нужно есть цельнозерновые продукты
Бьянка Сенсори: от архитектора до жены Канье Уэста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников