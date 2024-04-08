Безвизовые страны для российских туристов: удобство путешествий без лишних формальностей

У россиян всё ещё есть возможность отдохнуть за рубежом без оформления визы

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие страны предоставляют безвизовый режим для российских туристов, что значительно упрощает процесс путешествия. Такие страны, как Турция, Таиланд, ОАЭ, Куба и многие другие, принимают граждан России без необходимости оформления визы, достаточно иметь заграничный паспорт.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Информация о въезде россиян в разные страны доступна на официальном сайте МИД, где можно узнать все необходимые условия. Например, для поездки в Абхазию, Южную Осетию, Беларусь, Казахстан и Киргизию достаточно российского паспорта.

Для посещения Грузии обязателен заграничный паспорт, без которого пребывание в стране ограничено годом.

Помимо европейских и азиатских стран, можно посетить и африканские государства, такие как Марокко, Тунис и Южно-Африканская Республика, где можно находиться без оформления визы до 90 дней.

Перед путешествием необходимо убедиться в сроке действия заграничного паспорта и соответствии требованиям страны. В некоторых случаях документ должен быть действителен на момент поездки, в то время как другие государства требуют, чтобы срок действия паспорта составлял не менее одного, трех или шести месяцев.

В разных странах существует возможность путешествовать без лишних сложностей и сборов за визы. Например, власти Шри-Ланки начали выдавать бесплатные визы на 30 дней для граждан некоторых стран, чтобы привлечь больше туристов.

Этот пилотный проект был продлен до апреля 2024 года, чтобы выяснить, стоит ли вводить этот режим постоянно.

Для получения таких виз необходимо подать заявку онлайн до прибытия в страну и заполнить карту прибытия за три дня до путешествия. Туристы должны также иметь при себе заграничный паспорт, действующий не менее шести месяцев.

Для поездок в другие страны можно также легко оформить визу онлайн на правительственном сайте, не посещая консульство. Например, в Албанию можно въехать по различным шенгенским, американским, британским или ирландским визам, а в Бахрейне и Египте можно получить электронные визы прямо по прибытии.

Также можно оформить визы онлайн или по прилету в различные страны, такие как Индия, Камбоджа, Кения, Мексика и Саудовская Аравия. Электронная виза Саудовской Аравии дает возможность путешествовать по стране на 90 дней, а виза для Эфиопии — на 30 или 90 дней.