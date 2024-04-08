Роскошь и Экзотика: туры из России в Таиланд, Мальдивы и Гоа — планируйте отпуск сейчас

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У россиян всё ещё есть возможность отдохнуть за рубежом без оформления визы
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Где можно отдохнуть весной по цене тура в Египет

Туризм

Египет готовится привлечь российских туристов к новым курортам. Согласно исследованию "Вечерней Москвы", стоимость отдыха в стране пирамид в этом сезоне проверяется, а также рассматриваются альтернативы для отпуска за те же деньги.

Где можно отдохнуть весной по цене тура в Египет
Фото: Openverse by S J Pinkney is licensed under CC BY 2.0

Востребованность Египта сохраняется Египет остается одним из наиболее популярных направлений отдыха для россиян, с особенностью в бронировании на ближайшие даты.

"Наблюдается увеличение спроса на туры в Египет к маю, что является долгосрочной тенденцией. Мы ожидаем аналогичную ситуацию и в этом году. Уже сейчас более половины мест на рейсы на египетские курорты в майские праздники забронированы", — отметила Марина Макаркова, представитель одного из отечественных туроператоров.

Туры в Египет обычно охватывают семь-восемь ночей. В настоящее время компания "Аэрофлот" предлагает билеты на египетские курорты в период майских праздников по цене от 60 тысяч рублей. Десятидневный тур для двух человек в апреле можно приобрести за минимум 130 тысяч рублей.

Египет расширяет свои возможности Несмотря на то что Шарм-эль-Шейх остается наиболее востребованным курортом, Египет активно развивает и другие направления. Один из новых курортов станет Каир, в который власти вложили более миллиарда долларов.

Город был реконструирован, древние здания были восстановлены, а также был открыт Национальный музей египетской цивилизации. Планируется запуск речных трамвайчиков по Нилу.

В ближайшем будущем на Средиземноморском побережье Египта появятся мегакурорты. Эта локация традиционно популярна для отдыха среди самих египтян. Другим мегапроектом станет курорт Рас-эль-Хекма на Северном побережье.

Выбор для каждого Турция остается одним из традиционно популярных направлений. Наименьшая стоимость тура в Анталью на десять ночей в апреле составляет 128 тысяч рублей. Приблизительно та же сумма требуется для отпуска в ОАЭ.

Тур в Таиланд обходится немного дороже, начиная с 150 тысяч рублей за десять дней для двоих.

Более доступным вариантом является поездка на Хайнань (Китай). Тур на десять ночей для двоих с проживанием в трехзвездочном отеле сейчас стоит от 131 тысячи рублей.

Из более дорогих направлений можно выделить Шри-Ланку (от 158 тысяч рублей), Гоа (от 171 тысячи), Мальдивы (от 220 тысяч) и Кубу (от 234 тысяч рублей).

Прямая речь Амр Элькади, глава Управления по туризму Египта, подчеркнул:

"На данный момент поток российских туристов в Египет демонстрирует объемы прошлого года. С 1 января по 15 марта прошлого года в Египет прибыло 259 тысяч россиян. В текущем году в тот же период число составило 258,6 тысячи".

Цифровые данные 1,7 миллиона человек — минимальное планируемое количество посещений Египта гражданами России в 2024 году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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