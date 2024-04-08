Инцидент на борту Jetstar: пассажира высадили за фотографирование на трапе самолета

Туриста из Австралии выгнали с рейса за фотографию жены и детей на трапе самолёта

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

На борту самолета авиакомпании Jetstar произошел необычный случай. Австралийского туриста высадили с внутреннего рейса из Сиднея в Брисбен после того, как он сфотографировал свою жену и детей на трапе самолета.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам опытного пассажира, он достал свой телефон в последнюю минуту, чтобы запечатлеть момент, когда его семья входила в самолет через трап. Однако одна из стюардесс резко отреагировала на его действия, назвав его "глупцом" и отказав в доступе на борт. Турист признался, что не услышал объявление о запрете использования телефона во время посадки, так как был в наушниках с шумоподавлением.

Ему было отказано в посадке после того, как стюардесса обвинила его в "почти нападении на нее". Пассажир вернулся в терминал, где ожидал дальнейших инструкций. Позднее ему всё же разрешили сесть на следующий рейс, однако он описал этот опыт как "одно из самых травмирующих в жизни".

Представитель авиакомпании сообщил, что инцидент находится на рассмотрении: "Все наши пассажиры и члены экипажа имеют право на уважение во время полета с нами или при выполнении своих обязанностей, и мы расследуем, что произошло в данном случае".