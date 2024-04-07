Исследование: как 82% российских путешественников организовывают свои поездки в Москву

Раскрыто, как туристы организуют поездки в Москву

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году 82% российских путешественников организовали свои поездки в Москву самостоятельно, среди которых каждый пятый турист принял решение о посещении столицы спонтанно.

Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

Почти половина путешественников, которые заранее планировали свою поездку в Москву, сделали это менее чем за месяц. Половина из них получили информацию о маршрутах и достопримечательностях столицы из различных поисковых систем, в то время как 49% полагались на рекомендации друзей и знакомых. Различные тематические сайты, блоги и социальные сети также сыграли важную роль в выборе интересных мест для посещения.

Среди популярных цифровых сервисов путешественники предпочитали Russpass. В прошлом году этот сервис превратился в огромную экосистему для туристов, предоставляя возможность легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницы, а также подобрать экскурсии. Russpass имеет в качестве партнеров ведущие отели, музеи, рестораны и туроператоры из 85 регионов России.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что столица заключила четыре соглашения о межрегиональном партнерстве в сфере туризма. В рамках этих соглашений стороны будут участвовать в международных мероприятиях и проводить ознакомительные туры по городам для иностранных коллег.