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Налоговые льготы в туризме: перевозка в фокусе внимания сферы и пути ее правильного трактования

Из-за отмены НДС туры по России не стали доступнее

2:59
Туризм

Союз туриндустрии России обратился к Министерству экономического развития с просьбой уточнить определение перевозки туристов в рамках туристических продуктов. В письме от 2 апреля (копия имеется в редакции), союз предлагает использовать трактовку из Гражданского кодекса, которая должна позволить туроператорам в сфере внутреннего и въездного туризма воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Эта льгота начала действовать с 1 июля прошлого года и представлялась как способ сделать туры по России более доступными, но воспользоваться ею могут только немногие компании из-за неопределенности терминов.

Из-за отмены НДС туры по России не стали доступнее
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Основная причина затруднения заключается в недопонимании терминов. Согласно отраслевому законодательству, от НДС освобождается продажа туров по России, то есть туристических продуктов, которые, согласно этому законодательству, должны включать в себя как размещение туристов, так и их перевозку. Однако разъяснения от Минфина, сделанные в январе, описывают перевозку в составе туристического продукта как перевозку туриста из страны (места) постоянного жительства в страну (место) временного пребывания с использованием различных видов транспорта. Это определение, по мнению Российского союза туриндустрии, больше подходит для выездного туризма. Внутри страны туристы часто перемещаются самостоятельно, а услуги местных туроператоров предоставляются уже на месте. Эти туры также включают перевозку, но не от места проживания к месту отдыха, а внутри региона или по маршруту. Например, туристов везут автобусами по "Золотому кольцу". Следовательно, перевозка в рамках туристического продукта в таких случаях начинается либо непосредственно в месте временного пребывания, либо в ином месте, но не связана с местом постоянного жительства туриста.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере въездного туризма, поскольку иностранцы зачастую приезжают в Россию через третьи страны из-за ограничений на организацию прямой перевозки от места проживания.

В письме президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский просит замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова уточнить позицию и указать, что перевозка понимается как предоставление туристу услуг перевозки, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, осуществляемых различными видами транспорта в рамках договора реализации туристического продукта.

Есть также еще одна причина низкой востребованности льготы среди туроператоров внутреннего туризма. Большинство из них — небольшие региональные компании, работающие на упрощенной системе налогообложения, поэтому они не платят НДС. Эту льготу могут использовать только крупные туроператоры, которые платят этот налог, и то не все из них.

Таким образом, несмотря на некоторые несоответствия и сложности, связанные с определением перевозки в рамках туристических продуктов, льгота предоставляет некоторые преимущества для крупных туроператоров, хотя она не так значима для небольших компаний.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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