Китай, Индия и Турция: доминирующие торговые связи с РФ за 2023 год и перспективы роста

Китай, Индия и Турция стали главными партнерами по торговли с РФ в 2023

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Среди ключевых торговых партнеров России отсутствуют западные страны: Германия вышла из первой пятерки, согласно анализу данных национальных статистических служб.

Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

В 2023 году товарооборот России составил 710,1 миллиарда долларов. Азиатские страны занимают 51 процент этого объема, европейские — 23 процента, Ближний Восток — 11 процентов. Остальные доли распределились между ближним зарубежьем, американскими странами и Африкой.

Китай остается главным партнером России с рекордным объемом товарооборота в 240,1 миллиарда долларов. Индия поднялась на второе место, увеличив торговлю с Россией в 1,8 раза до 64,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Турция с 56,5 миллиарда долларов.

Белоруссия заняла четвертое место с оборотом около 55 миллиардов долларов, а Казахстан — пятое с 26 миллиардами долларов. Эти пять стран составляют 60 процентов всего товарооборота России в 2023 году.

Во вторую пятерку, помимо Германии, входят Южная Корея с оборотом в 15 миллиардов долларов. ОАЭ, торгующие с Россией, могли увеличиться до 12,1 миллиарда долларов, занимают восьмое место. Бразилия поднялась на девятое место с 11,3 миллиарда долларов, а Нидерланды потеряли четыре позиции, опустившись на десятое место с 9,9 миллиарда долларов.

В Азии, крупнейшими торговыми партнерами России после Китая, Индии и Южной Кореи, были Япония и Гонконг. Среди стран ближнего зарубежья в Азии активно торговали с Казахстаном, Узбекистаном и Арменией.

Египет стал неоспоримым лидером в Африке с увеличением товарооборота на 40 процентов до 5,5 миллиарда долларов. На Ближнем Востоке крупными партнерами для России, помимо Турции и ОАЭ, были Иран и Саудовская Аравия, с которой торговля выросла в полтора раза до 3,3 миллиарда долларов. В Южной и Северной Америке помимо Бразилии, значительные объемы торговли были с США, Мексикой и Эквадором.