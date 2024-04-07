Посол России подчеркнул, что количество российских туристов в Кении увеличилось на 40% в первой половине 2023 года

Кения привлекает: число российских туристов увеличилось на 40% за полгода

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

В первой половине 2023 года количество российских туристов, предпочитающих Кению в качестве места отдыха, увеличилось на 40%, сообщил посол России в Найроби Дмитрий Максимычев в интервью агентству ТАСС.

Фото: flickr.com by Maxim Massalitin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его словам, поток туристов из России в Кению продолжает расти, в основном за счет индивидуальных путешественников. Согласно данным Кенийского управления по туризму, за указанный период страну посетили 3 539 российских туристов, что на 40,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Посол отметил, что наибольшим спросом у россиян пользуются отдых на курортах кенийского побережья к югу от Момбасы, а также туры, включающие пляжный отдых и посещение близлежащих национальных парков, таких как Восточный и Западный Цаво, Масаи-Мара и Амбосели.

Максимычев уточнил, что несмотря на упрощение доступа для приезжающих, визовый режим в Кении не отменен. Вместо этого туристам необходимо заблаговременно получить "электронное разрешение на поездку", стоимость которого составляет около 40 долларов с учетом комиссий. Просто так въезжать в Кению россиянам по-прежнему нельзя, подчеркнул дипломат. Он также отметил, что российские банковские карты не принимаются в Кении, что может создать трудности при планировании и в ходе поездки.