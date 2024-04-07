Полиция Пхукета задержала троих российских владельцев ресторана за нарушение законов Таиланда

Полиция на острове Пхукет в Таиланде провела операцию, направленную на выявление иностранных граждан, нарушающих местное законодательство, как сообщает портал "Турдом".
В ходе операции были задержаны трое российских граждан, которые являются владельцами известного среди туристов ресторана под названием "Octopus" в районе Банг Тао. Им предъявлены обвинения в незаконном ведении коммерческой деятельности.
Среди задержанных трое мужчин из России и одна женщина-гражданка Таиланда. Согласно представленным документам, ресторан фактически принадлежит тайской компании, владеющей 51% акций, в то время как остальные доли принадлежат российским гражданам. Один из россиян является фактическим владельцем заведения, на его счет поступили средства в сумме до 200 миллионов рублей.
Пока что неизвестно, какие наказания могут быть применены к задержанным россиянам. Портал предполагает, что возможны штрафы, депортация и даже тюремное заключение.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.