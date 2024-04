Полиция Пхукета задержала троих российских владельцев ресторана за нарушение законов Таиланда

Полиция на острове Пхукет в Таиланде провела операцию, направленную на выявление иностранных граждан, нарушающих местное законодательство, как сообщает портал "Турдом".

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0