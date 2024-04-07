Традиционно дважды в год — в весеннее и осеннее время — Mriya Resort & SPA устраивает "Дни российского виноделия". Первое мероприятие этого года запланировано на апрель, как сообщает отель в своём телеграм-канале.
В течение всего апреля посещение Винного парка отеля Mriya Resort & SPA обойдется в 100 рублей в будние дни и 300 рублей в выходные. В остальные месяцы стоимость доступа к территории составляет около 1500 рублей.
Гости Mriya Resort & SPA имеют возможность прогуляться по ландшафтному парку, наслаждаясь видами виноградников, выращенных в живописном месте на склоне. С одной стороны открываются потрясающие виды моря, а с другой — величественные горы Южного берега Крыма.
Для посетителей Винного парка доступны за дополнительную плату познавательные лекции с российскими виноделами и сыроварами, экскурсии по хозяйству, а также дегустации напитков и сыров.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.