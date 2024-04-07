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Италия возглавляет список достопримечательностей ЮНЕСКО: от Венеции до резиденции Медичи

Известна страна с рекордным количеством важных исторических объектов — Италия

1:14
Туризм

Поклонники истории и культуры предпочитают посещать самые увлекательные для них страны, чтобы лично увидеть удивительные места, о которых читали в книгах.

Известна страна с рекордным количеством важных исторических объектов — Италия
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Значимые объекты исторического и культурного наследия включаются в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стало известно, что больше всего таких мест находится в Италии.

Также в лидерах этого списка оказались Китай и Испания.

Например, значимым культурным объектом является итальянский город Венеция, который привлекает любителей романтики так же сильно, как и Париж.

Кроме того, в список были включены исторические центры множества городов, сохраняющие свою архитектуру на протяжении многих веков.

Среди архитектурных шедевров стоит отметить резиденцию Медичи в Тоскане, дворцы в Генуе и Сиракузах (построенные еще до нашей эры), а также множество других популярных достопримечательностей.

Кстати, в список значимых объектов попали даже такие уникальные места, как вулкан Этна, Доломитовые Альпы, виноградники в различных регионах страны и буковые леса.

Одним из важных объектов является место, где когда-то находился город Помпеи, погребенный извержением вулкана.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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