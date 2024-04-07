Италия возглавляет список достопримечательностей ЮНЕСКО: от Венеции до резиденции Медичи

Поклонники истории и культуры предпочитают посещать самые увлекательные для них страны, чтобы лично увидеть удивительные места, о которых читали в книгах.
Значимые объекты исторического и культурного наследия включаются в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Стало известно, что больше всего таких мест находится в Италии.
Также в лидерах этого списка оказались Китай и Испания.
Например, значимым культурным объектом является итальянский город Венеция, который привлекает любителей романтики так же сильно, как и Париж.
Кроме того, в список были включены исторические центры множества городов, сохраняющие свою архитектуру на протяжении многих веков.
Среди архитектурных шедевров стоит отметить резиденцию Медичи в Тоскане, дворцы в Генуе и Сиракузах (построенные еще до нашей эры), а также множество других популярных достопримечательностей.
Кстати, в список значимых объектов попали даже такие уникальные места, как вулкан Этна, Доломитовые Альпы, виноградники в различных регионах страны и буковые леса.
Одним из важных объектов является место, где когда-то находился город Помпеи, погребенный извержением вулкана.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.