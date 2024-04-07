Плюсы и минусы жизни в Армении: русский взгляд на природу, культуру и обычаи

Русская релокантка рассказала про плюсы и минусы жизни в Армении

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

После пребывания в Армении российская гражданка поделилась своими впечатлениями о жизни в этой стране, что может быть полезно для тех, кто собирается посетить ее или переехать туда на постоянное место жительства.

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Из-за различных причин, включая изменения во внешней политике России и изменения в условиях работы, в Армению прибыло много российских переселенцев. Оценки числа этих переселенцев колебались от 100 000 до 150 000, однако не все из них задержались надолго.

Например, одна семья из Санкт-Петербурга, прожившая в Армении всего полтора года, решила продолжить свой путь и переехать в Сербию, получив множество впечатлений. Екатерина подчеркнула, что Армения впечатлила ее множеством аспектов, хотя были и некоторые недостатки.

Она отметила, что Армения предлагает прекрасные возможности для прогулок благодаря своим природным красотам, таким как пустыни, леса и горы, а также богатством древних монастырей, включая храм Гарни, возведенный в I веке н. э. Екатерина высоко оценила честность и готовность местных жителей помогать, а также дружелюбное отношение к русским туристам.

Однако она также указала на некоторые недостатки, такие как узкие дороги и ограниченные возможности общественного транспорта, что приводит к переполненности автобусов и сложностям с пунктуальностью. Екатерина отметила агрессивное вождение местных водителей и отсутствие задних ремней безопасности в машинах, что делает перевозку детей опасной.

Также она подчеркнула, что в Армении многие вопросы решаются через личные связи, а не официальные каналы, и что дети часто разрешают конфликты самостоятельно, что иногда приводит к уличным дракам.

Несмотря на эти недостатки, она пришла к выводу, что плюсов в жизни в Армении больше. Однако семья приняла решение покинуть страну из-за усиливающейся военной агрессии со стороны Азербайджана. Тем не менее, они не исключили возможность вернуться в Армению в будущем.

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