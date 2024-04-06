Авантюра в сердце пустыни: опыт поездки по Сахаре на мавританском Train du Desert

Россиянка проехала через Сахару на самом экстремальном поезде

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самая просторная из знойных пустынь, Сахара, раскинувшаяся на четверть континента, поражает своими безграничными песчаными просторами. Температура воздуха там может достигать 40°С, и преодоление пустыни пешком требует значительных усилий, времени и решимости.

Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository

Тем не менее, существует и альтернативный способ путешествия по Сахаре — мавританский Train du Desert, или "Поезд пустыни", который с 1963 года перевозит руду, уголь и пассажиров, готовых к испытаниям. Для многих жителей Мавритании это единственный способ передвижения. В пассажирских вагонах можно приобрести место, хотя многие предпочитают путешествовать в открытых грузовых вагонах.

Маршрут в одну сторону составляет 704 км и занимает около 14 часов. Длина состава достигает 2,5 км, что делает поезд одним из самых длинных и тяжеловесных в мире. Ежедневно несколько составов отправляются из порта Нуадибу в Зуэрат через пустыню. Российская туристка Катя Снэп поделилась своими впечатлениями от этого путешествия, настоятельно рекомендуя его всем авантюристам и любителям экстрима.

По ее словам, она всю жизнь путешествует нестандартными маршрутами, посещая такие места, как Чернобыль, Фукусима и Байконур, поэтому путешествие на поезде по пустыне стало логичным продолжением ее "андеграундного туризма".

Идею о поезде девушка получила из старого документального фильма National Geographic и ждала возможности приобрести билеты по адекватной цене. В конечном итоге Россия открыла прямые авиарейсы в Марокко, откуда она и ее муж добрались до поезда "по земле" через Западную Сахару.

Такие путешествия, по словам Кати, всегда меняют ваше сознание. Находясь посреди пустыни, минуя дюны и самую большую пустыню в мире, это поражает воображение. Единственной проблемой стала пыль, которая мешала дышать, пачкала одежду и проникала даже через носки и кроссовки.

Путешественница рекомендует взять с собой в пустынный поезд платок для закрытия лица и, желательно, респиратор, так как пыль с вагонов и песок настолько мелкие, что платок не всегда справляется с их задачей. Также в пустыне огромные перепады температур между днем и ночью. В ночное время необходимо одеваться теплее и пытаться организовать место для отдыха.

Африка — это удивительное место, совсем не такое, какое мы привыкли видеть, отмечает туристка, выражая надежду в будущем провести больше времени, изучая этот регион и погружаясь в их образ жизни. Большим плюсом является то, что путешествия по таким странам, за исключением авиабилетов, очень экономичные.