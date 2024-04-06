"Вино за смартфон": ресторан Al Condominio в Италии награждает гостей за отсутствие смартфонов

Ресторан в Италии дарит клиентам бутылку вина за отказ от смартфона

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В итальянском городе Верона ресторан Al Condominio теперь представляет себя как заведение, ориентированное на человека, под названием Human Centric Restaurant. Он вводит интересную инициативу, где гости, отказывающиеся от использования смартфонов во время приема пищи, получают бутылку вина в подарок. Для предотвращения отвлечения и нежелательных звонков гости могут оставить свои гаджеты в специальном шкафчике.

Фото: flickr.com by Revolweb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению руководства ресторана, данная инициатива напоминает о важности межличностного общения и удовольствия, которое оно приносит. Один из владельцев ресторана отмечает, что наблюдать, как пары только фотографируют блюда и общаются через сообщения, вызывает грусть.

После внедрения этой акции стало ясно, что молодым людям больше нравится обедать и ужинать без смартфонов, в то время как гости старшего возраста относятся к этой идее менее охотно. Эту информацию сообщает Italy 24 Press News.

Важно помнить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.