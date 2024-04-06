Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана: важная информация для путешественников

Безвизовый режим для граждан Таджикистана в Турции отменяется

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция изменяет правила безвизового въезда для граждан Таджикистана, в соответствии с указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованным в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.

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Согласно указу, граждане Таджикистана с обычными заграничными паспортами теперь должны иметь визу для въезда в Турцию.

Это изменение основано на законе об иностранцах и международной защите. Новая система вступила в силу немедленно после публикации указа.

Представитель Министерства иностранных дел Таджикистана отметил, что Турция не предупредила о введении визового режима для граждан их страны через дипломатические каналы. Было высказано мнение, что гражданам Таджикистана следует быть готовыми к изменениям при планировании поездок в Турцию.

Хотя это не первый случай изменения правил въезда Турцией, это может вызвать проблемы для многих путешественников, планирующих поездки в эту страну.