Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана: важная информация для путешественников

Турция изменяет правила безвизового въезда для граждан Таджикистана, в соответствии с указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованным в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.
Согласно указу, граждане Таджикистана с обычными заграничными паспортами теперь должны иметь визу для въезда в Турцию.
Это изменение основано на законе об иностранцах и международной защите. Новая система вступила в силу немедленно после публикации указа.
Представитель Министерства иностранных дел Таджикистана отметил, что Турция не предупредила о введении визового режима для граждан их страны через дипломатические каналы. Было высказано мнение, что гражданам Таджикистана следует быть готовыми к изменениям при планировании поездок в Турцию.
Хотя это не первый случай изменения правил въезда Турцией, это может вызвать проблемы для многих путешественников, планирующих поездки в эту страну.
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