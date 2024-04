Как живут Японцы: 5 правил поведения, которые удивят вас

В Японии существует свой набор правил и традиций, которым жители страны следуют аккуратно. Некоторые из этих правил могут показаться туристам странными, однако для японцев они являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Даже туристам следует соблюдать некоторые неофициальные правила, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository