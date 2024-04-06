Как живут Японцы: 5 правил поведения, которые удивят вас

5 правил жизни японцев, способных вас удивить

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Японии существует свой набор правил и традиций, которым жители страны следуют аккуратно. Некоторые из этих правил могут показаться туристам странными, однако для японцев они являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Даже туристам следует соблюдать некоторые неофициальные правила, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Рассмотрим пять примеров японских правил поведения, которые могут удивить:

Соблюдение этикета при сморкании

Считается неприличным сморкаться при людях. Это может оскорбить окружающих. Даже использование носового платка в общественном месте считается нежелательным. Лучше найти уединенное место для этого. Отказ от чаевых

В Японии не принято давать чаевые официантам. Это может быть воспринято как оскорбление и даже как подозрение в том, что сервис должен быть оплачен дополнительно. Вместо этого, если хочется выразить благодарность, можно подарить что-то официанту. Прием пищи с аппетитными звуками

При еде горячих блюд, как, например, супа, принято издавать громкие звуки. Это считается выражением удовольствия и уважения к приготовленной пище. Молчаливое поедание может расцениваться как невежливость или даже недооценка блюда. Остановка в капсульных отелях

Для японцев ничего удивительного в том, чтобы переночевать в капсульных отелях. Это своеобразный формат отеля, где номера похожи на капсулы или узкие кабинки. Они предназначены в основном для тех, кто задерживается на работе или проводит ночь на улице. Самостоятельное выполнение работы

В японском обществе принято не просить о помощи на работе. Попытка попросить кого-то выполнить свою работу может рассматриваться как неуважение к коллегам и попытка занять их место. Японцы предпочитают решать свои задачи самостоятельно, даже если это требует усилий.