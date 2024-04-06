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Иммануил Кант: портрет философа в Калининградском музее изобразительных искусств

Иммануил Кант появиться в Калининграде

2:07
Туризм

В Калининградском музее изобразительных искусств будет представлено изображение Иммануила Канта, созданное при его жизни, как сообщает пресс-служба учреждения.

Иммануил Кант появиться в Калининграде
Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Выставка, посвященная 300-летию философа, откроется 17 апреля под названием "Кант. Калининград — Кенигсберг". Это единственное произведение, которое будет представлено в рамках постоянной экспозиции "Калининград-Кенигсберг: мост над временем".

Портрет был создан в 1768 году и написан немецким художником Иоганном Готлибом Беккером. В Калининграде будет представлена версия этого портрета, который был приобретен Пермской государственной художественной галереей в 1950-х годах из частных коллекций без указания авторства. Специалисты в области искусства, истории и философии считают, что этот портрет также принадлежит кисти Беккера.

Выставка будет доступна для посещения до 15 сентября и будет сопровождаться лекциями и специальными экскурсиями.

В связи с 300-летием Канта в Калининграде также запланированы различные праздничные и научные мероприятия, которые пройдут с 22 по 24 апреля 2024 года.

Иммануил Кант родился в Кенигсберге (ныне Калининград) в 1724 году, получил образование в Кенигсбергском университете и преподавал там около 40 лет. В 1794 году он был избран иностранным почетным членом Петербургской академии наук. В период с января 1758 по август 1762 года, во время Семилетней войны, Кенигсберг находился в составе Российской империи, и в это время Кант был гражданином России.

Философ скончался 12 февраля 1804 года и был похоронен севернее Кафедрального собора. Несмотря на разрушения, причиненные собору во время Второй мировой войны, могила Канта осталась нетронутой и до сих пор является одним из основных исторических мест в Калининграде.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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