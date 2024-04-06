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Безвизовый Рай: рейтинг лучших направлений для зарубежного отдыха без визы

Куда россияне могут поехать без визы на майские

0:58
Туризм

Туроператоры сформировали рейтинг лучших направлений для зарубежного отдыха без необходимости оформления визы.

Куда россияне могут поехать без визы на майские
Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно данным, первое место в списке безвизовых стран заняла Турция. В мае из всех крупных городов России будут осуществляться прямые рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум. Россияне могут находиться в Турции без визы до 60 дней.

Второе место по количеству бронирований на май занял Египет. Визу можно получить по прибытии в страну за $25.

Также в рейтинге присутствуют:

  • ОАЭ
  • Куба
  • Таиланд
  • Катар
  • Мальдивы
  • Шри-Ланка
  • Индонезия
  • Вьетнам

Для тех, кто предпочитает ближнее зарубежье, туроператоры рекомендуют Узбекистан, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию и Киргизию.

В 2024 году россияне могут посетить 119 стран мира без необходимости предварительного оформления визы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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