Безвизовый Рай: рейтинг лучших направлений для зарубежного отдыха без визы

Туроператоры сформировали рейтинг лучших направлений для зарубежного отдыха без необходимости оформления визы.
Согласно данным, первое место в списке безвизовых стран заняла Турция. В мае из всех крупных городов России будут осуществляться прямые рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум. Россияне могут находиться в Турции без визы до 60 дней.
Второе место по количеству бронирований на май занял Египет. Визу можно получить по прибытии в страну за $25.
Также в рейтинге присутствуют:
Для тех, кто предпочитает ближнее зарубежье, туроператоры рекомендуют Узбекистан, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию и Киргизию.
В 2024 году россияне могут посетить 119 стран мира без необходимости предварительного оформления визы.
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