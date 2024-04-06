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"В гостях будь добр": таиландская полиция ужесточает меры в отношении нарушений иностранцев на Пхукете

В Таиланде призвали проявлять жесткость к иностранцам, нарушающим закон

1:15
Туризм

Серия инцидентов с иностранцами на острове Пхукет, о которых последние дни говорят СМИ, вызвала негодование у вице-премьера Таиланда, Анутина Чарнвиракула, который является главой Министерства внутренних дел королевства. По мнению высокопоставленного чиновника, настал момент перестать терпеливо относиться к нарушениям со стороны иностранцев.

В Таиланде призвали проявлять жесткость к иностранцам, нарушающим закон
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Глава ведомства призвал полицейских острова проявить строгость в предотвращении и расследовании произошедших инцидентов. По его словам, любой, кто получает доход за счет угнетения местных жителей, должен быть депортирован.

Учитывая такую позицию, туристам также следует быть более внимательными к своим действиям, чтобы избежать попадания в неприятные ситуации и не стать объектом внимания туристической полиции. В последнее время именно такие случаи попадают в прессу как примеры успешной работы полиции.

За последний месяц на острове Пхукет было зарегистрировано 400 инцидентов с участием иностранцев, каждый четвертый из них потерял право на пребывание в стране. Слова вице-премьера вызывают серьезное внимание, напоминая, что благодаря его усилиям и строгости в отношении ковидных мерам Таиланд полностью закрыл свои границы для приезжих.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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