Очарование Хивы: уникальное путешествие в древний мир средневековой красоты, культурного разнообразия и экзотического востока

Очарование Хивы: уникальное культурное наследие Центральной Азии

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

История Хивы насчитывает более двух с половиной тысяч лет. Когда-то это был ключевой пункт на Великом шелковом пути, а сегодня он превратился в привлекательную туристическую дестинацию Центральной Азии.

Фото: commons.wikimedia.org by Fulvio Spada is licensed under CC BY-SA 2.0

Величественные дворцы, мечети и мавзолеи делают это место особенно привлекательным даже для исследователей культуры. Город старинных чудес является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, как сообщает корреспондент Дмитрий Каратаев из "МИР 24".

Центром внимания является Ичан-Кала, древний комплекс, который представляет собой средневековый город, окруженный массивными стенами высотой десять метров. За этими стенами тянется лабиринт узких улочек, где спрятаны мечети, медресе и дворцы. Этот город-музей также внесен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, его возраст составляет 2,5 тысячи лет, и как и в старые времена, он до сих пор населен.

Внутри Ичан-Калы располагается крепость Куня-Арк, которую считают сердцем города. Это место было центром власти в разные исторические периоды, а на его территории проживали различные этнические группы, включая узбеков, туркмен, каракалпаков, казахов и персов. Правители обращались с ними по-разному.

Минарет Калтан-Минор является одним из символов Хивинского ханства и представляет собой выдающийся образец архитектуры. Хива, наследница древних традиций Хорезма, имеет собственную уникальную культуру, которая отличается от культур других регионов Узбекистана.

Национальный костюм здесь больше похож на тот, что носят в Кавказе и Туркменистане, а музыка и танцы имеют свои особенности. В Хиве можно услышать даже такие уникальные музыкальные инструменты, как пака-пак.

Хива также знаменита тем, что через ее территорию проходил Великий шелковый путь. История этого места уходит корнями в глубь веков, когда на берегах реки Амударья, среди песчаных пустынь Кызыл-Кум, зародилась одна из самых древних цивилизаций — Хорезм.

Многие путешественники приезжают в Хиву за восточной экзотикой. Этот древний узбекский город был признан культурной столицей тюркского мира, а в 2024 году он также стал туристической столицей исламского мира. По данным Комитета по туризму Узбекистана, в прошлом году Хиву посетили 193 тысячи российских туристов.