История Хивы насчитывает более двух с половиной тысяч лет. Когда-то это был ключевой пункт на Великом шелковом пути, а сегодня он превратился в привлекательную туристическую дестинацию Центральной Азии.
Величественные дворцы, мечети и мавзолеи делают это место особенно привлекательным даже для исследователей культуры. Город старинных чудес является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, как сообщает корреспондент Дмитрий Каратаев из "МИР 24".
Центром внимания является Ичан-Кала, древний комплекс, который представляет собой средневековый город, окруженный массивными стенами высотой десять метров. За этими стенами тянется лабиринт узких улочек, где спрятаны мечети, медресе и дворцы. Этот город-музей также внесен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, его возраст составляет 2,5 тысячи лет, и как и в старые времена, он до сих пор населен.
Внутри Ичан-Калы располагается крепость Куня-Арк, которую считают сердцем города. Это место было центром власти в разные исторические периоды, а на его территории проживали различные этнические группы, включая узбеков, туркмен, каракалпаков, казахов и персов. Правители обращались с ними по-разному.
Минарет Калтан-Минор является одним из символов Хивинского ханства и представляет собой выдающийся образец архитектуры. Хива, наследница древних традиций Хорезма, имеет собственную уникальную культуру, которая отличается от культур других регионов Узбекистана.
Национальный костюм здесь больше похож на тот, что носят в Кавказе и Туркменистане, а музыка и танцы имеют свои особенности. В Хиве можно услышать даже такие уникальные музыкальные инструменты, как пака-пак.
Хива также знаменита тем, что через ее территорию проходил Великий шелковый путь. История этого места уходит корнями в глубь веков, когда на берегах реки Амударья, среди песчаных пустынь Кызыл-Кум, зародилась одна из самых древних цивилизаций — Хорезм.
Многие путешественники приезжают в Хиву за восточной экзотикой. Этот древний узбекский город был признан культурной столицей тюркского мира, а в 2024 году он также стал туристической столицей исламского мира. По данным Комитета по туризму Узбекистана, в прошлом году Хиву посетили 193 тысячи российских туристов.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.