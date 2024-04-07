Туристическая безопасность в Таиланде: перспективы включения иностранцев в медицинскую программу

В Таиланде рассматривается возможность включения туристов в программу государственной экстренной медицинской помощи. Предложение выдвинуло Министерство туризма в ответ на инцидент с туристом из Тайваня, который попал в аварию и не смог получить необходимую помощь в частной больнице.
Хотя в королевстве уже существует программа возмещения медицинских расходов иностранцам, она действует лишь с 1 января по 31 августа. Кроме того, по этой программе пациенту сначала необходимо оплатить лечение, а затем получить компенсацию, что не всегда эффективно в ситуациях, требующих срочной помощи.
Это приводит к тому, что медицинская помощь в момент необходимости оказывается недоступной. Кроме того, отмечается, что текущая программа пользуется невысоким спросом.
Предложение уже направлено на рассмотрение в Министерство здравоохранения Таиланда.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.