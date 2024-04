Туристическая безопасность в Таиланде: перспективы включения иностранцев в медицинскую программу

В Таиланде рассматривается возможность включения туристов в программу государственной экстренной медицинской помощи. Предложение выдвинуло Министерство туризма в ответ на инцидент с туристом из Тайваня, который попал в аварию и не смог получить необходимую помощь в частной больнице.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0