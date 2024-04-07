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Туристическая безопасность в Таиланде: перспективы включения иностранцев в медицинскую программу

В Таиланде разрабатывается инициатива о бесплатной экстренной медпомощи для туристов

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Туризм

В Таиланде рассматривается возможность включения туристов в программу государственной экстренной медицинской помощи. Предложение выдвинуло Министерство туризма в ответ на инцидент с туристом из Тайваня, который попал в аварию и не смог получить необходимую помощь в частной больнице.

В Таиланде разрабатывается инициатива о бесплатной экстренной медпомощи для туристов
Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0

Хотя в королевстве уже существует программа возмещения медицинских расходов иностранцам, она действует лишь с 1 января по 31 августа. Кроме того, по этой программе пациенту сначала необходимо оплатить лечение, а затем получить компенсацию, что не всегда эффективно в ситуациях, требующих срочной помощи.

Это приводит к тому, что медицинская помощь в момент необходимости оказывается недоступной. Кроме того, отмечается, что текущая программа пользуется невысоким спросом.

Предложение уже направлено на рассмотрение в Министерство здравоохранения Таиланда.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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