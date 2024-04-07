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Снижение спроса на туры в Египет: факторы, влияющие на выбор туристов

Снижение интереса к египетским турам: причины и влияние на цены

1:10
Туризм

Туроператоры отмечают снижение спроса на экскурсионный отдых в Египте в последние полгода, хотя на период с октября по май традиционно приходится высокий сезон для таких туров.

Снижение интереса к египетским турам: причины и влияние на цены
Фото: commons.wikimedia.org by Gregor Rom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты считают, что причиной тому стали опасения туристов из-за обострения арабо-израильского конфликта. Свою роль играет и рост цен: недельный экскурсионный тур с размещением в отеле средней ценовой категории и перелетом стоит 300-400 тысяч рублей за одного.

По данным туроператоров, обычно комбинированный тур включает круиз по Нилу на 4-5 дней, осмотр пирамид, экскурсии по Каиру, пишет РСТ. Желающие добавить отдых на побережье отправляются из Луксора в Хургаду (дорога занимает 3 часа на автомобиле).

Люксовые круизы по Нилу, ранее популярные у россиян, сейчас также менее востребованы. Стоимость 3-4 дней такого путешествия начинается от 1500 долларов за одного. А вот экскурсии из Хургады и Шарм-эль-Шейха в Луксор и Каир, а также прогулки по Красному мору по-прежнему востребованы у отдыхающих.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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