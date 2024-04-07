Путешествуйте в одиночку с уверенностью: советы бортпроводников Emirates для соло-путешествий

Авиакомпания Emirates разработала специальные рекомендации для любителей сольных путешествий или тех, кто только собирается попробовать. Эксперты отмечают рост числа соло-туристов по всему миру после пандемии.
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Бортпроводники Emirates поделились своим опытом в области безопасности, размещения и питания в других странах:
Алессандра Пайпер из Великобритании советует всегда выбирать отели с гибкой политикой бронирования, чтобы иметь возможность оставаться в некоторых местах подольше и избежать штрафов.
Эаба Слоян из Ирландии рекомендует обращать внимание на продуктовые рынки во время путешествий. Они помогают ближе познакомиться с культурой страны через национальную гастрономию.
Шамиссо Гувава из Великобритании и Микаэла Оливьери из Аргентины напоминают, что важно сохранять бдительность во время путешествий, особенно в людных местах, следить за своими вещами и прислушиваться к советам местных жителей. Также необходимо уважительно относиться к местной культуре.
Ирфан Хусейнович из Боснии и Герцеговины рекомендует чаще передвигаться пешком, так как это помогает не только изучить город, но и лучше понять самого себя.