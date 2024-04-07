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Путешествуйте в одиночку с уверенностью: советы бортпроводников Emirates для соло-путешествий

Сотрудники Emirates поделились рекомендациями для соло-туристов

1:10
Туризм

Авиакомпания Emirates разработала специальные рекомендации для любителей сольных путешествий или тех, кто только собирается попробовать. Эксперты отмечают рост числа соло-туристов по всему миру после пандемии.

Сотрудники Emirates поделились рекомендациями для соло-туристов
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Бортпроводники Emirates поделились своим опытом в области безопасности, размещения и питания в других странах:

  • Алессандра Пайпер из Великобритании советует всегда выбирать отели с гибкой политикой бронирования, чтобы иметь возможность оставаться в некоторых местах подольше и избежать штрафов.
  • Эаба Слоян из Ирландии рекомендует обращать внимание на продуктовые рынки во время путешествий. Они помогают ближе познакомиться с культурой страны через национальную гастрономию.
  • Шамиссо Гувава из Великобритании и Микаэла Оливьери из Аргентины напоминают, что важно сохранять бдительность во время путешествий, особенно в людных местах, следить за своими вещами и прислушиваться к советам местных жителей. Также необходимо уважительно относиться к местной культуре.
  • Ирфан Хусейнович из Боснии и Герцеговины рекомендует чаще передвигаться пешком, так как это помогает не только изучить город, но и лучше понять самого себя.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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