Подъем спроса на персонал в туристической индустрии России: какие специалисты в приоритете?

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В России наблюдается увеличение спроса на специалистов в туристической отрасли

0:50
Туризм

Отрасль туризма в России столкнулась с недостатком персонала.

В России наблюдается увеличение спроса на специалистов в туристической отрасли
Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

За последний год количество открытых вакансий увеличилось на 40-60%. В настоящее время гостиничному бизнесу требуются повара, официанты и администраторы, как сообщает портал "Известия".

Перед наступлением летнего сезона спрос на специалистов в этой области стабильно возрастает. Работодателям также не хватает агентов и менеджеров по туризму. Самое большое количество вакансий отмечается в городах: Сочи, Иркутск, Калининград и Краснодар.

За год зарплаты в сфере гостеприимства выросли на 42%. В среднем сотрудники могут рассчитывать на около 50 тысяч рублей. Самыми востребованными регионами стали Иркутская область, а также Алтайский и Краснодарский края.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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