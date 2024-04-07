Подъем спроса на персонал в туристической индустрии России: какие специалисты в приоритете?

Отрасль туризма в России столкнулась с недостатком персонала.
За последний год количество открытых вакансий увеличилось на 40-60%. В настоящее время гостиничному бизнесу требуются повара, официанты и администраторы, как сообщает портал "Известия".
Перед наступлением летнего сезона спрос на специалистов в этой области стабильно возрастает. Работодателям также не хватает агентов и менеджеров по туризму. Самое большое количество вакансий отмечается в городах: Сочи, Иркутск, Калининград и Краснодар.
За год зарплаты в сфере гостеприимства выросли на 42%. В среднем сотрудники могут рассчитывать на около 50 тысяч рублей. Самыми востребованными регионами стали Иркутская область, а также Алтайский и Краснодарский края.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.