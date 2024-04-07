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Путешествия по России: сколько людей предпочитают путешествовать без багажа

Тренд 2024: 73% пассажиров в России оставляют чемоданы дома

1:01
Туризм

В текущем 2024 году половина всех бронирований авиабилетов предусматривает только ручную кладь. Среди путешествующих по России так поступают 73%.

Тренд 2024: 73% пассажиров в России оставляют чемоданы дома
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Наименьшее количество чемоданов перевозится на маршруте из Москвы в Пензу, где 88% пассажиров предпочитают обходиться без багажа. Незначительно менее популярен багаж и в Ульяновске, где 87% туристов прибывают с рюкзаками или небольшими сумками. 85% пассажиров отказываются от чемоданов, летя из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, а 83% — из Москвы в Петербург.

В зарубежных поездках только 33% пассажиров отказываются от багажа, но статистика меняется, если речь идет о ближнем зарубежье. Согласно данным сервиса Aviasales, без багажа бронируют 79% билетов в Минск, 64% билетов в Баку и 62% билетов в Ереван.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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