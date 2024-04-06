"Русские — спасители". Уникальное спасение морского существа

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Туристы из России спасли дыноголового кита на пляже Пхукета

0:54
Туризм

На известном пляже Пхукета российские туристы спасли дыноголового кита, охраняемое морское существо, которое было обнаружено на пляже Патонг. Посетители, включая граждан России, оперативно обратились за помощью к местным службам спасения.

Туристы из России спасли дыноголового кита на пляже Пхукета
Фото: www.flickr.com by USFWS - Тихоокеанский регион is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Спасатели успешно вернули кита в море, используя большое пляжное полотенце для поддержки. Затем они применили гидроцикл, чтобы перевезти его в более глубокие воды залива Патонг. Спасатели обещали оставаться на страже, чтобы в случае необходимости снова помочь киту, если он решит вернуться на берег.

Последний раз дыноголовый кит был замечен у берегов Пхукета 10 июня 2021 года. Этот вид также встречается в провинциях Чонбури и Сонгкхла. В Таиланде дыноголовый кит находится под охраной, и его появление на пляжах считается редким событием.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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