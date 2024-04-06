"Русские — спасители". Уникальное спасение морского существа

Туристы из России спасли дыноголового кита на пляже Пхукета

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

На известном пляже Пхукета российские туристы спасли дыноголового кита, охраняемое морское существо, которое было обнаружено на пляже Патонг. Посетители, включая граждан России, оперативно обратились за помощью к местным службам спасения.

Фото: www.flickr.com by USFWS - Тихоокеанский регион is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Спасатели успешно вернули кита в море, используя большое пляжное полотенце для поддержки. Затем они применили гидроцикл, чтобы перевезти его в более глубокие воды залива Патонг. Спасатели обещали оставаться на страже, чтобы в случае необходимости снова помочь киту, если он решит вернуться на берег.

Последний раз дыноголовый кит был замечен у берегов Пхукета 10 июня 2021 года. Этот вид также встречается в провинциях Чонбури и Сонгкхла. В Таиланде дыноголовый кит находится под охраной, и его появление на пляжах считается редким событием.