"За границей хорошо, но дома лучше": впечатления россиянки от кругосветного путешествия

Россиянка вернулась в Россию из кругосветного путешествия

После путешествий по 30 странам российская туристка поделилась своими впечатлениями о том, почему жизнь за рубежом не так приятна, как в России.

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"Возвращаюсь домой! За границей неплохо, но дома лучше", — заявила она в своём посте в Дзен-канале "Ершова Марина". По её словам, за рубежом ей не хватает уровня комфорта и удобств, к которым она привыкла. "Мне, прожившей большую часть жизни в России, очень не хватает обычных вещей для удобной жизни", — поделилась она.

Туристка была впечатлена инновационными сервисами в России, которые улучшают ежедневную жизнь, включая доставку продуктов и блюд мировой кухни на дом. Она отметила большие различия в уровне государственных услуг. "Уровень цифровизации государственных служб в России вызывает зависть со всех сторон", — подчеркнула автор и добавила, что особенно скучает по МФЦ во время пребывания за границей.

Для неё ещё одним серьёзным недостатком жизни за границей стал ограниченный выбор продуктов питания, к которым она привыкла в России. "Я уже не говорю про продукты, которые мы привыкли есть в России… и это не шутка, я постоянно вижу объявления в зарубежных социальных сетях русского комьюнити", — отметила она. Кроме того, она почувствовала ностальгию по доступному развлекательному контенту. По её словам, во многих странах фильмы не дублируются, а только снабжаются субтитрами, в отличие от России, где "новинки до сих пор профессионально дублируются". "Хорошо, что я в статусе "путешественника", заграницей я проездом, и потихоньку возвращаюсь домой!" — заключила Марина Ершова.

Однако её рассказ вызвал скептицизм среди комментаторов. Многие указали на противоречивость её слов, учитывая, что ранее она говорила о недостатках жизни в России. В ответ на её откровенное сообщение, пользователи предложили ей продолжить кругосветное путешествие и не возвращаться в РФ.