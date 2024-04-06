"На всякий случай" Необычные факты про форточки в кабинах пилотов: открываем тайну

Стало известно, зачем в кабине пилота форточка — коммуникация и аварийный выход

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Интересные путешественники давно заметили, что в кабине пилотов есть форточки и начали задавать себе вопрос: зачем они нужны?

Фото: www.kremlin.ru by Пресс-служба президента is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Основная идея, что они предназначены для курения на свежем воздухе, не выдерживает проверки: даже пилотам, особенно опытным, запрещено это делать на борту, даже сквозь открытую форточку. Выбрасывать мусор из нее также неприемлемо. Тем не менее, форточку в кабине регулярно открывают. Но для чего?

Чаще всего пилоты открывают форточку по двум причинам: если им нужно поговорить перед взлетом или после с персоналом за бортом, или если им нужно протереть лобовое стекло. Не всегда имеет смысл вызывать специалистов, если можно самостоятельно справиться с этими задачами.

Еще одна серьезная причина, по которой в кабине пилотов предусмотрены форточки, это обеспечение дополнительного аварийного выхода для персонала. Конечно, в кабине есть дверь, через которую можно выйти, но она довольно тяжелая, и в случае чрезвычайной ситуации может быть заблокирована.

Так как же покинуть кабину? Единственный выход — через форточку. И через нее также может проникнуть спецназ в случае наличия террористов на борту. Однако не во всех типах самолетов есть такие форточки. Например, в Airbus A350 и Boeing 787 их нет, потому что предусмотрены специальные люки для подобных ситуаций. Механизм форточки не распашной, а сдвижной внутрь салона, что делает его безопаснее для конструкции.

Интересно, что форточку в кабине можно открыть не только на земле, но и во время полета (хотя иллюминаторы остаются закрытыми!). Однако это следует делать только на высоте до 3000 метров и только по серьезной причине, такой как сильное заледенение лобового стекла или столкновение с птицей. Однако взлетать с открытой форточкой нельзя: система блокировки и сигнализации авиалайнера этому не позволит. Когда на борту самолета находится спортивная команда какой-либо страны, пилоты могут выставить из кабины флаги этой страны после приземления. Для этой цели форточки также оказываются весьма удобными.