Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лимонная вода для похудения: рассказываем, как приготовить
Эксперт Харитонова подсказала, как за полгода отрастить и скорректировать любые брови
Как выглядит оригинальный Чебурашка из повести Эдуарда Успенского
Диетолог Гудсон: для похудения нужно пить 9 стаканов воды в день
Французские ученые заявили, что кошки различают голос хозяина
Министр Финансов США Джанет Йеллен опасается глобальных экономических последствий из-за производственной мощности Китая
Виктория Боня поделилась результатами пятидневного похудения
Программа тренировок от Кайли Дженнер
CEO Volkswagen Блюме: не следует устанавливать "утопические" цели для доли рынка в Китае
"На всякий случай" Необычные факты про форточки в кабинах пилотов: открываем тайну

Стало известно, зачем в кабине пилота форточка — коммуникация и аварийный выход

2:09
Туризм

Интересные путешественники давно заметили, что в кабине пилотов есть форточки и начали задавать себе вопрос: зачем они нужны?

Стало известно, зачем в кабине пилота форточка — коммуникация и аварийный выход
Фото: www.kremlin.ru by Пресс-служба президента is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Основная идея, что они предназначены для курения на свежем воздухе, не выдерживает проверки: даже пилотам, особенно опытным, запрещено это делать на борту, даже сквозь открытую форточку. Выбрасывать мусор из нее также неприемлемо. Тем не менее, форточку в кабине регулярно открывают. Но для чего?

Чаще всего пилоты открывают форточку по двум причинам: если им нужно поговорить перед взлетом или после с персоналом за бортом, или если им нужно протереть лобовое стекло. Не всегда имеет смысл вызывать специалистов, если можно самостоятельно справиться с этими задачами.

Еще одна серьезная причина, по которой в кабине пилотов предусмотрены форточки, это обеспечение дополнительного аварийного выхода для персонала. Конечно, в кабине есть дверь, через которую можно выйти, но она довольно тяжелая, и в случае чрезвычайной ситуации может быть заблокирована.

Так как же покинуть кабину? Единственный выход — через форточку. И через нее также может проникнуть спецназ в случае наличия террористов на борту. Однако не во всех типах самолетов есть такие форточки. Например, в Airbus A350 и Boeing 787 их нет, потому что предусмотрены специальные люки для подобных ситуаций. Механизм форточки не распашной, а сдвижной внутрь салона, что делает его безопаснее для конструкции.

Интересно, что форточку в кабине можно открыть не только на земле, но и во время полета (хотя иллюминаторы остаются закрытыми!). Однако это следует делать только на высоте до 3000 метров и только по серьезной причине, такой как сильное заледенение лобового стекла или столкновение с птицей. Однако взлетать с открытой форточкой нельзя: система блокировки и сигнализации авиалайнера этому не позволит. Когда на борту самолета находится спортивная команда какой-либо страны, пилоты могут выставить из кабины флаги этой страны после приземления. Для этой цели форточки также оказываются весьма удобными.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова

Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.

Прохор Шаляпин осыпал комплиментами балерину Анастасию Волочкову
Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Девушка Канье Уэста появилась на публике в одном бюстгальтере и колготках на голое тело
Уход за кожей вокруг глаз: советы и рецепты для достижения оптимального состояния
Уход за кожей вокруг глаз: советы и рецепты для достижения оптимального состояния
Последние материалы
Виктория Боня поделилась результатами пятидневного похудения
Программа тренировок от Кайли Дженнер
Стало известно, зачем в кабине пилота форточка — коммуникация и аварийный выход
CEO Volkswagen Блюме: не следует устанавливать "утопические" цели для доли рынка в Китае
Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен на закрытом показе мюзикла "Аутсайдеры"
Как сделать идеальный грунт для рассады?
В какой воде нужно варить картошку?
Самый любимый фильм Владимира Путина
Стилист Рябоконь отметил, что вода из-под крана негативно влияет на состояние волос
Диетолог Манакер: макадамия и авокадо снижают высокий холестерин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников