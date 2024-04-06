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"Проще простого". Экспертные советы, как подготовить смартфон к длительному путешествию

Эксперт из RuStore поделился советами, как подготовить смартфон к путешествию

1:01
Туризм

Специалист из RuStore, Александр Руснак, поделился советами о том, как подготовить смартфон к путешествию для максимального комфорта.

Эксперт из RuStore поделился советами, как подготовить смартфон к путешествию
Фото: Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

Он отметил, что активация роуминга является ключевым моментом, позволяющим оставаться на связи даже без доступа к Wi-Fi. Различные предложения операторов мобильной связи позволяют выбрать оптимальный тарифный план для путешествия, учитывая количество минут и мегабайт.

Также Руснак подчеркнул важность загрузки карт нужного региона заранее на устройство, чтобы иметь к ним доступ без интернета. Он также упомянул о важности защиты смартфона чехлом и защитным стеклом, особенно если предстоит активный отдых.

Еще одним важным моментом, выделенным специалистом, является наличие внешнего аккумулятора (павербанка), который может пригодиться во время длительных поездок. Руснак рекомендует также заранее настроить блокировку экрана для защиты доступа к устройству и загрузить все необходимые данные для использования в офлайн-режиме.

 
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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