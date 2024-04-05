"И приятно и полезно". Экотуризм в Самарской области для истинных путешественников

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Самарская область привлекла на 15% больше туристов на благодаря экотуризму

1:47
Туризм

В Самарской области активно продвигается развитие экотуризма с целью привлечения большего числа посетителей. Это свидетельствует о стремлении регионального правительства не только сохранять природные ресурсы, но и использовать их для стимулирования экономического роста.

Самарская область привлекла на 15% больше туристов на благодаря экотуризму
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В последнее время были организованы различные мероприятия для продвижения экотуризма в Самарской области, включая национальный проект "Туризм и гостеприимство", который был поддержан решением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Согласно официальной статистике, в 2023 году более 3 миллионов туристов посетили Самарскую область, что свидетельствует о возрастающем интересе россиян к этому региону и его природным достопримечательностям.

Одним из популярных мест для экотуризма в Самарской области является Жигулевский государственный природный биосферный заповедник, названный в честь И. И. Спрыгина. Здесь представлено множество маршрутов, позволяющих насладиться красотой природы и изучить ее уникальные особенности. Также в заповеднике проводятся различные мероприятия, посвященные экологии и охране окружающей среды.

Сезон экскурсий в Самарской области начинается после таяния снега на заповедных территориях. Желающие могут уже сейчас зарегистрироваться на экскурсию "Зеленый путь", которая будет проводиться на английском языке, чтобы сделать ее доступной для иностранных гостей.

Председатель Правительства Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что рост туристического потока подтверждает интерес населения к региону и ориентирует на дальнейшее развитие отрасли. Он также выразил важность сохранения природных ресурсов и создания высококачественных туристических продуктов и услуг.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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