"Тонущая помойка". Откровенная правда об Индонезии от Ильи Варламова

Ильи Варламова назвал Индонезию "тонущей помойкой"

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известный российский блогер Илья Варламов, который был внесён в реестр иностранных агентов Минюстом, описал Индонезию как страну, затопленную мусором. В своём видеоролике, размещённом на YouTube-канале, он рассказал о высоком уровне загрязнения в этой популярной азиатской стране среди российских туристов.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

В своей публикации, названной "Индонезия: жизнь в среде мусора", блогер отметил: "Вам повезло, что камеры не передают запаха. Я нахожусь на одной из крупнейших свалок в мире. Ежедневно сюда доставляют до семи тысяч тонн мусора из Джакарты. Горы вонючих отходов достигают высоты 16-этажного здания, а общая площадь свалки превышает 200 футбольных полей."

По мнению Варламова, мусор является серьезной проблемой для Джакарты. "Он не только ухудшает качество воздуха, но и регулярно вызывает наводнения," — пояснил он. Блогер также отметил, что в Индонезии мусор не подвергается переработке, а либо сжигается, либо выбрасывается на свалку для разложения.