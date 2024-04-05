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"Дверь в преисподнюю". Непрерывно горящий кратер Дарваза в Туркменистане

Постоянно горящий кратер, который уже 48 лет стоит посреди пустыни

1:27
Туризм

Этот текст описывает уникальное явление — непрерывно горящий кратер, который уже 48 лет стоит посреди пустыни.

Постоянно горящий кратер, который уже 48 лет стоит посреди пустыни
Фото: www.flickr.com by Тормод Сандторв is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Известен как Дарваза, но местные жители и туристы предпочитают называть его "Дверью в преисподнюю" или "Вратами ада", что весьма точно отражает его внешний вид.

Этот кратер расположен в пустыне Каракумы в Туркменистане.

Советские геологи обнаружили пещеру с обилием природного газа и решили исследовать её. Однако при попытке бурения произошёл обвал, образовав кратер значительных размеров. Чтобы избежать угрозы для близлежащей деревни и животных, решено было поджечь газ, ожидая, что он сгорит в течение нескольких дней.

Однако огонь продолжает гореть и по сей день, создавая впечатляющее зрелище.

Кратер имеет внушительные размеры: около 60 метров в диаметре и глубиной примерно 20 метров.

В 2013 году канадский путешественник совершил спуск на дно кратера с целью взятия образцов грунта, где были обнаружены уникальные жаростойкие бактерии.

Хотя президент Туркменистана заявил о необходимости закрытия кратера в 2010 году, на данный момент он остаётся на своём месте и доступен для посещения как самостоятельно, так и с экскурсией. Находится между Ашхабадом и Дашогузом.

Этот кратер стал уникальной достопримечательностью, окружённой теперь забором.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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