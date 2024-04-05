"Дверь в преисподнюю". Непрерывно горящий кратер Дарваза в Туркменистане

Этот текст описывает уникальное явление — непрерывно горящий кратер, который уже 48 лет стоит посреди пустыни.
Известен как Дарваза, но местные жители и туристы предпочитают называть его "Дверью в преисподнюю" или "Вратами ада", что весьма точно отражает его внешний вид.
Этот кратер расположен в пустыне Каракумы в Туркменистане.
Советские геологи обнаружили пещеру с обилием природного газа и решили исследовать её. Однако при попытке бурения произошёл обвал, образовав кратер значительных размеров. Чтобы избежать угрозы для близлежащей деревни и животных, решено было поджечь газ, ожидая, что он сгорит в течение нескольких дней.
Однако огонь продолжает гореть и по сей день, создавая впечатляющее зрелище.
Кратер имеет внушительные размеры: около 60 метров в диаметре и глубиной примерно 20 метров.
В 2013 году канадский путешественник совершил спуск на дно кратера с целью взятия образцов грунта, где были обнаружены уникальные жаростойкие бактерии.
Хотя президент Туркменистана заявил о необходимости закрытия кратера в 2010 году, на данный момент он остаётся на своём месте и доступен для посещения как самостоятельно, так и с экскурсией. Находится между Ашхабадом и Дашогузом.
Этот кратер стал уникальной достопримечательностью, окружённой теперь забором.
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