"Прямиком в Поднебесную". Интерес россиян к поездкам в Китай резко взлетел

Россияне массово устремились в Китай

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В апреле количество забронированных авиабилетов из России в Китай увеличилось на 120 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные аналитиков сервиса по приобретению авиабилетов "Авиасейлс".

Фото: commons.wikimedia.org by Джошуа Доубек is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно отчету, в апреле Китай стал третьим в списке популярных направлений среди российских туристов. Особый интерес к поездкам в эту азиатскую страну проявляют жители Москвы, совершившие 79 процентов всех бронирований. Средняя стоимость экономкласса на перелеты туда и обратно из столицы составила 57,7 тысяч рублей.

В то же время, 11 процентов бронирований пришлось на туристов из Санкт-Петербурга. Стоимость авиабилетов в данном случае составила приблизительно 61,6 тысячи рублей.

Третье место по числу бронирований занял Владивосток (примерно 4 процента). Средняя стоимость перелетов туда и обратно составила 36,5 тысячи рублей.