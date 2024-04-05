"Обратно к золотому стандарту". Зимбабве сделало золото своей валютой

Зимбабве сделало золото своей валютой

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава Центрального банка Зимбабве, Джон Мушаявану, объявил о запуске новой национальной валюты в стране, которой станет зимбабвийское золото (ZiG).

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, в новую валюту будут конвертированы все резервы местной валюты, причем её обеспеченность будет опираться на запасы иностранной валюты и драгоценных металлов, добытых в стране. Новый обменный курс будет составлять 13,5 зимбабвийских золотых за один доллар США.

На фоне роста инфляции в стране, официальный курс уже достигает 22,5 тысяч зимбабвийских долларов за доллар США, и за доллар США можно купить за 36 тысяч долларов Зимбабве.

Экономика Зимбабве столкнулась с гиперинфляцией прошлым летом после того, как правительство смягчило контроль над обменным курсом национальной валюты. По данным Bloomberg, уже в январе стало известно, что за местные доллары можно было купить только хлеб, а президента Эммерсона Мнангагву обвинили в разрушении курса валюты за счет частного бизнеса, фондовой биржи, банков, западных санкций против местных политиков и одной из крупнейших страховых компаний Африки.