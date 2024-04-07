Исследование: какие кухни чаще всего выбирают пассажиры для путешествия на поезде

Эксперты выделили самые популярные блюда среди пассажиров поездов

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исследование, проведенное сервисом доставки еды в поезд, включало анализ данных о заказах за 2023 год в 100 городах России, где предоставляется данная услуга. На основе этого был составлен рейтинг наиболее востребованных кухонь, сообщает "Еду Ем".

Фото: flickr.com by Luxury Train Club is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно данным, наибольшей популярностью среди пассажиров пользуется традиционная русская кухня, которой отдаёт предпочтение каждый пятый пассажир. В числе самых заказываемых блюд этой кухни — пюре с котлетой, куриный суп, яйца и курица.

Близко к русской кухне идет итальянская, на которую приходится около 18 процентов заказов. Среди популярных блюд — пицца, лазанья и спагетти. На третьем месте по популярности оказался фастфуд, с 13% заказов, где в том числе шаурма, гирос, донеры, бургеры, хот-доги и картошка фри.

Также в числе востребованных кухонь оказались кавказская 11%, японская (каждый десятый клиент просит привезти суши или роллы), среднеазиатская (плов, лагман), и восточноазиатская (лапша на воке).

Помимо этого, существует спрос на местные продукты различных российских регионов, такие как пермские посикунчики или бурятские буузы. Также популярны веганская еда и авторские сеты известных ресторанов.