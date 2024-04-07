Исследование, проведенное сервисом доставки еды в поезд, включало анализ данных о заказах за 2023 год в 100 городах России, где предоставляется данная услуга. На основе этого был составлен рейтинг наиболее востребованных кухонь, сообщает "Еду Ем".
Согласно данным, наибольшей популярностью среди пассажиров пользуется традиционная русская кухня, которой отдаёт предпочтение каждый пятый пассажир. В числе самых заказываемых блюд этой кухни — пюре с котлетой, куриный суп, яйца и курица.
Близко к русской кухне идет итальянская, на которую приходится около 18 процентов заказов. Среди популярных блюд — пицца, лазанья и спагетти. На третьем месте по популярности оказался фастфуд, с 13% заказов, где в том числе шаурма, гирос, донеры, бургеры, хот-доги и картошка фри.
Также в числе востребованных кухонь оказались кавказская 11%, японская (каждый десятый клиент просит привезти суши или роллы), среднеазиатская (плов, лагман), и восточноазиатская (лапша на воке).
Помимо этого, существует спрос на местные продукты различных российских регионов, такие как пермские посикунчики или бурятские буузы. Также популярны веганская еда и авторские сеты известных ресторанов.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.