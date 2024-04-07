Лучшим пляжем в Турции стал Изтузу, находящийся недалеко от курорта Даламан

Изтузу: лучший пляж Турции по мнению туристов

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы высоко оценили Изтузу как одно из лучших мест, которые они когда-либо посещали. Этот уединенный пляж на юго-западном побережье Турции привлекает своей красотой и спокойствием посетителей со всего мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Maria Jonker is licensed under CC BY-SA 3.0

Изтузу также известен как Черепаший пляж из-за того, что это место, где морские черепахи откладывают яйца. В период сезона гнездования пляж может быть закрыт для посетителей, чтобы обеспечить безопасность черепах.

Чтобы посетить это уникальное место, можно воспользоваться различными вариантами, включая поездку на лодке для наслаждения прекрасными видами побережья или автобус из города Даламан, что займет немного времени. Важно отметить, что путь из аэропорта Даламан до города может занять до четырех часов, что следует учесть при планировании поездки на этот уникальный пляж.