Кто мешает петербуржцам планировать отпуск? Ограничения продаж билетов из Санкт-Петербурга и Мурманска

Петербуржцам снова мешают планировать туризм на юг

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глубина продаж на некоторые южные поезда сократилась для туристов из Санкт-Петербурга и Мурманска во время пикового летнего сезона. Покупатели заметили это, пытаясь приобрести билеты на нужные даты за 90 дней до отправления. Например, билеты на поезд № 259 в Анапу не доступны с 30 июня, в то время как на другие направления уже начали продажи на 3 июля. Подобные ограничения также касаются поезда № 293 Мурманск — Анапа, который пользуется интересом многих отдыхающих, включая семьи.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это уже второй случай сокращения глубины продаж за короткий промежуток времени. Ранее продажи были ограничены для большего числа южных маршрутов с отправлением от середины мая до начала июня из-за планируемого ремонта дорог летом. Перевозчики вынуждены ждать окончательного утверждения сроков работ, чтобы внести изменения в расписание.

Исходя из опыта предыдущих ограничений, билеты на эти поезда появятся в продаже позже. Однако точные сроки пока неизвестны, что вызывает недовольство у туристов, которым уже и без того сложно успеть приобрести билеты на нужные рейсы. Например, один из них заявил: "Мне придется искать билеты через кассу. Как узнать, когда они будут в продаже?!".

Ограничения затронули составы, которые прибывают в Москву на Восточный вокзал, и затем направляются на юг. Например, поезд № 277 Санкт-Петербург — Анапа остался в продаже, однако он следует из Твери в Рязань, минуя Москву.

Интерес к билетам в Анапу из Санкт-Петербурга выше, чем из Мурманска. Для тех, кто не хочет ждать открытия продаж, можно рассмотреть варианты с пересадкой в Москве. Система бронирования РЖД автоматически предлагает варианты с "Сапсаном", но это сопряжено с дополнительными расходами. В то время как самостоятельный поиск может привести к более выгодным вариантам, однако часто потребуется переезд между столичными вокзалами.

Для мурманчан предлагается удобная пересадка в Воронеже, где время ожидания составляет всего два часа. Это по времени и стоимости сравнимо с прямым рейсом, хотя количество доступных билетов ограничено.