Кто мешает петербуржцам планировать отпуск? Ограничения продаж билетов из Санкт-Петербурга и Мурманска

Глубина продаж на некоторые южные поезда сократилась для туристов из Санкт-Петербурга и Мурманска во время пикового летнего сезона. Покупатели заметили это, пытаясь приобрести билеты на нужные даты за 90 дней до отправления. Например, билеты на поезд № 259 в Анапу не доступны с 30 июня, в то время как на другие направления уже начали продажи на 3 июля. Подобные ограничения также касаются поезда № 293 Мурманск — Анапа, который пользуется интересом многих отдыхающих, включая семьи.
Это уже второй случай сокращения глубины продаж за короткий промежуток времени. Ранее продажи были ограничены для большего числа южных маршрутов с отправлением от середины мая до начала июня из-за планируемого ремонта дорог летом. Перевозчики вынуждены ждать окончательного утверждения сроков работ, чтобы внести изменения в расписание.
Исходя из опыта предыдущих ограничений, билеты на эти поезда появятся в продаже позже. Однако точные сроки пока неизвестны, что вызывает недовольство у туристов, которым уже и без того сложно успеть приобрести билеты на нужные рейсы. Например, один из них заявил: "Мне придется искать билеты через кассу. Как узнать, когда они будут в продаже?!".
Ограничения затронули составы, которые прибывают в Москву на Восточный вокзал, и затем направляются на юг. Например, поезд № 277 Санкт-Петербург — Анапа остался в продаже, однако он следует из Твери в Рязань, минуя Москву.
Интерес к билетам в Анапу из Санкт-Петербурга выше, чем из Мурманска. Для тех, кто не хочет ждать открытия продаж, можно рассмотреть варианты с пересадкой в Москве. Система бронирования РЖД автоматически предлагает варианты с "Сапсаном", но это сопряжено с дополнительными расходами. В то время как самостоятельный поиск может привести к более выгодным вариантам, однако часто потребуется переезд между столичными вокзалами.
Для мурманчан предлагается удобная пересадка в Воронеже, где время ожидания составляет всего два часа. Это по времени и стоимости сравнимо с прямым рейсом, хотя количество доступных билетов ограничено.
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