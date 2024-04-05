Не одним Берном богаты! Топ лучших муниципалитетов в Швейцарии

Рейтинг лучших муниципалитетов в Швейцарии для туристов

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вместо того чтобы сосредотачиваться на популярных туристических центрах, исследование обнаружило, что даже небольшие города предлагают высокое качество жизни без значительных затрат.

Фото: commons.wikimedia.org by Эндрю Босси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Лидирующими в этом списке являются Каденаццо и Сант-Антонио в кантоне Тичино, где низкая стоимость жилья сочетается с удачным расположением. Также заметны Рид-бай-Керцерс в кантоне Фрибур, предлагающий доступное проживание в немецкоязычной части Швейцарии.

Для тех, кто ищет альтернативу жизни в туристических местах, рекомендуются такие варианты, как Вьона и Эгль в кантоне Во вместо Лозанны, Шпрайтенбах в кантоне Аргау вместо Цюриха, и Райнфельден в кантоне Аргау вместо Базеля. Эти населенные пункты обеспечивают комфортную жизнь без излишних затрат.

Такое исследование предлагает новые перспективы для оценки жизни в швейцарских городах, учитывая баланс между ценой и качеством, и предлагает альтернативы для тех, кто стремится к удобной жизни.

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