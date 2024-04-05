Не одним Берном богаты! Топ лучших муниципалитетов в Швейцарии

Вместо того чтобы сосредотачиваться на популярных туристических центрах, исследование обнаружило, что даже небольшие города предлагают высокое качество жизни без значительных затрат.
Лидирующими в этом списке являются Каденаццо и Сант-Антонио в кантоне Тичино, где низкая стоимость жилья сочетается с удачным расположением. Также заметны Рид-бай-Керцерс в кантоне Фрибур, предлагающий доступное проживание в немецкоязычной части Швейцарии.
Для тех, кто ищет альтернативу жизни в туристических местах, рекомендуются такие варианты, как Вьона и Эгль в кантоне Во вместо Лозанны, Шпрайтенбах в кантоне Аргау вместо Цюриха, и Райнфельден в кантоне Аргау вместо Базеля. Эти населенные пункты обеспечивают комфортную жизнь без излишних затрат.
Такое исследование предлагает новые перспективы для оценки жизни в швейцарских городах, учитывая баланс между ценой и качеством, и предлагает альтернативы для тех, кто стремится к удобной жизни.
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