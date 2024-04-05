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Коллапс Турции уже здесь? Цены на отдых упали на 20%

Анекс Тур: цены на отдых в Турции рухнули на 20%

0:47
Туризм

Туроператор "Анекс Тур" объявил об уменьшении стоимости летних путешествий в Турцию на 20%, как сообщает генеральный директор туристического агентства Эльдара Мусаоглу.

Анекс Тур: цены на отдых в Турции рухнули на 20%
Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам гендиректора компании, цены на летний отдых для российских туристов упали на 20% по сравнению с предыдущим годом, что он связывает с ценовой политикой и маркетингом отельеров.

Мусаоглу подчеркнул, что российские туристы являются основным источником дохода для экономики и туристической индустрии Турции. Он также отметил, что страна готова принять большое количество российских туристов в своих отелях и курортах.

Генеральный директор "Анекс Тур" добавил, что среди россиян наблюдается высокий интерес к отдыху в Турции, причем бронирование началось еще зимой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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