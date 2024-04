Оборона Варшавы от несправедливости продолжается! Польские таксисты требуют увеличения тарифов

Таксисты Варшавы объявили о начале блокады международного аэропорта имени Фредерика Шопена в столице. Об этом сообщает оргкомитет протестующих.

Фото: flickr.com by blu-news.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic