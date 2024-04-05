Оборона Варшавы от несправедливости продолжается! Польские таксисты требуют увеличения тарифов

Польские таксисты устроили блокаду международного аэропорта в Варшаве

Таксисты Варшавы объявили о начале блокады международного аэропорта имени Фредерика Шопена в столице. Об этом сообщает оргкомитет протестующих.

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Согласно информации, часть таксистов будет перемещаться по основным магистралям к аэропорту, соблюдая правила дорожного движения, в то время как другие сформируют живую цепь, пересекая дороги по пешеходным переходам и тем самым препятствуя автомобильному трафику.

Основным требованием таксистов является увеличение тарифов на проезд в такси, которые не изменялись в течение 22 лет и в настоящее время составляют 3 злотых (примерно $0,75) за километр.

Администрация аэропорта предупредила пассажиров о проведении акции таксистов и рекомендовала им воспользоваться общественным транспортом.

Последний протест таксистов в столице прошел 27 марта, когда они заблокировали движение у Дворца культуры и науки, подаренного Советским Союзом социалистической Польше в середине XX века.